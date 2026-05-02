https://news.day.az/society/1831791.html Пожар в торговом центре в Хырдалане - ФОТО В мебельном цехе торгового центра "Рияд", расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, произошел пожар. Как передает Day.Az, на место происшествия были незамедлительно привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Пожар в торговом центре в Хырдалане - ФОТО
В мебельном цехе торгового центра "Рияд", расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, произошел пожар.
Как передает Day.Az, на место происшествия были незамедлительно привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Были проведены оперативные мероприятия по тушению огня и обеспечению безопасности.
По факту проводится расследование.
