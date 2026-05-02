Пожар в торговом центре в Хырдалане

В мебельном цехе торгового центра "Рияд", расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, произошел пожар.

Как передает Day.Az, на место происшествия были незамедлительно привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Были проведены оперативные мероприятия по тушению огня и обеспечению безопасности.

По факту проводится расследование.