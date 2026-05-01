Документы, принятые Европарламентом против Азербайджана, неприемлемы

Документы, принятые Европейским парламентом против Азербайджана, неприемлемы и носят предвзятый характер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Председатель отметила, что отношение Европейского парламента к процессам, происходящим в Азербайджане и регионе, вызывает большое недовольство, и эта тенденция продолжается уже длительное время.

