Окампо и Боррель – никто и звать их никак

Бравурные заявления, звучащие в видео с записью разговоров Луиса Морено Окампо и его сынка, - это больше самореклама, чем отражение реальных возможностей бывшего прокурора Международного уголовного суда. По сути, этот деятель ничего не может сделать против Азербайджана или против Никола Пашиняна.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

То, что армянские лоббистские организации превратили свою деятельность в грязный бизнес, известно давно, отметил наш собеседник. Это факт. Бывший прокурор МУС и его отпрыск цинично скупают евродепутатов, еврочиновников и продвигают те или иные, в сущности, неспособные нанести Азербайджану реального ущерба резолюции и заявления - и это тоже факт. От наскоков Окампо и подобных ему лиц можно брезгливо отмахнуться, считает азербайджанский политолог. Ведь очевидно, что целью организуемых ими кампаний сегодня является удаление Никола Пашаняна и партии "Гражданский договор" от власти, и вот тут уже свое веское слово должны сказать европейские структуры, которые вроде как заявляют о своей поддержке проевропейских сил в Армении.

"Луис Морено Окампо куплен армянской диаспорой не сегодня. Вся его карьера строилась при финансовой поддержке и опеке богатейшего человека Аргентины - миллиардера армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна. Это тот Эрнекян, которому принадлежат многие аэропорты по всему миру, в том числе ереванский Звартноц. Окампо кормился из рук Эрнекяна. После того, как он скомпрометировал себя и был выдворен из Международного уголовного суда, бывший прокурор пустился во все тяжкие.

Его бравурные заявления, звучащие в видео, - это, на мой взгляд, больше самореклама, чем отражение его реальных возможностей. По сути, этот деятель ничего не может сделать против Азербайджана или против Никола Пашиняна. Очень несерьезно выглядит его оптимизм по поводу ЕСПЧ, где, дескать, решается вопрос потребовать от Еврокомиссии отказаться от всех энергетических сделок с Баку. Все эти сделки носят коммерческий характер и нужны самим странам Евросоюза не меньше, чем Азербайджану. Надежды, которые пытается внушить своим работодателям Окампо, смешны. Этот бывший прокурор надувает щеки, стараясь изображать из себя то, чего на самом деле собой не представляет. Это просто самореклама. Возможно, с целью повысить свои гонорары", - сказал Мусабеков.

Что касается Жозепа Борреля, которого Окампо представляет чуть ли не как своего "агента" в Европарламенте, то, по словам политолога, это отставной козы барабанщик. Он никто. Старый левак. Его фракция не так уж значительна и не способна оказать какое-то действенное влияние внутри ЕП.

"Даже будучи главой европейской дипломатии, Боррель был для Азербайджана никто. Он не смел даже звонить в Баку. Боррель нужен лобби только для того, чтобы создавать фон. А реально повлиять на что-то, тем более, в контексте Азербайджана, ни он, ни Окампо не способны. Единственное, что они могут, - это создавать пропагандистский фон, утверждая, что армянское дело, мол, живет и его можно продвигать, и что зря Пашинян от него отказывается, а вот Кочарян, молодец, готов за него бороться. И так далее. Это просто шумовой фон, не более того. Так что, думаю, разоблачать этих деятелей надо, но особо беспокоиться по поводу их болтовни не стоит", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева