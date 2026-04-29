Какой будет погода в Азербайджане завтра?

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +11°, днем от +15 до +18°. Атмосферное давление - около 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. В отдельных местах временами будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +10°, днем от +17 до +22°, в горах ночью от +2 до +7°, днем от +8 до +13°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az