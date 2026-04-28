Жителям этих территорий Баку будет оказана материальная помощь

В поселке Кешля Низаминского района города Баку гражданам, чьи дома пришли в непригодное состояние в результате сильных дождей, будет оказана помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это включено в перечень работ по ликвидации последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и образовавшимися селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана.

Так, на улицах М.А.Сабира и Б.Мирзоева будут проведены ремонтно-восстановительные работы в 61 индивидуальном жилом доме, пострадавшем от воздействия сточных вод.

Также будет оказана материальная помощь за пришедшее в негодность бытовое имущество (включая расходы на оценку ущерба).

Кроме того, жителям этих домов будет оплачена аренда жилья за 3 месяца (включая банковские расходы).

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.