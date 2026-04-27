"Интер" могут лишить двух трофеев и перевести в Серию В

Итальянский "Интер" рискует оказаться в Серии B и лишиться двух трофеев на фоне судейского скандала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AGI.

По данным источника, прокуратура Милана подозревает руководителя судейского корпуса Италии Джанлукка Рокки в назначении на матчи Интер лояльных арбитров. Следствие полагает, что Рокки лично продвигал определенных судей в интересах миланской команды.

Сообщается, что в случае подтверждения обвинений клуб могут лишить чемпионского титула Серия A сезона 2023/2024, а также победы в Суперкубке Италии 2024 года. Кроме того, регламент допускает снятие очков или даже исключение команды из высшего дивизиона.

Ранее стало известно, что прокуратура Милана начала расследование по делу о мошенничестве, после чего бывший глава судейской коллегии Серии A Джанлука Рокка покинул свой пост.