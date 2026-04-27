Ночной снегопад в Москве: побит почти 150-летний рекорд

В ночь на 27 апреля в Москве выпало рекордное количество осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате обильных снегопадов, а за сутки на Москву обрушился 21 мм осадков и был побит суточный рекорд осадков далекого 1880 года, на земле сформировался снежный покров", - написал синоптик.

Он добавил, что на метеостанции МГУ высота снега достигла 14 см, на ВДНХ - 12 см, а на Балчуге и в Тушино - 10 см. В Московской области в Дмитрове зафиксировали 15 см снега, в Подмосковной этот показатель составил 13 см, а в Коломне - 11 см.

Видео: ТАСС