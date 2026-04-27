Чехия предложила Азербайджану учебно-боевой самолет нового поколения

Чехия предложила Азербайджану новый учебно-боевой самолет L-39NG.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Компания Aero Vodochody де-факто обслуживает и ремонтирует устаревшие самолеты L-39. Конечно, мы представляем вам новый самолет L-39NG и будем рады, если Вы его оцените", - сказал Андрей Бабиш.