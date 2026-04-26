Эрдоган осудил попытку вооруженного нападения на мероприятии с участием Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку вооружённого нападения, совершённую накануне вечером на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.
Как передает Day.Az, он написал в соцсети "X".
"Рады, что никто, прежде всего Президент США Дональд Трамп и его уважаемая супруга Мелания, не пострадали. В демократических обществах борьба ведётся посредством заявлений, и нет места любого рода насилию", - говорится в публикации.
