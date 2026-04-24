Китайские ученые обнаружили редкие лунные минералы

Китайские ученые обнаружили два новых минерала в грунте, который доставил с Луны на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальное космическое управление назвало один из найденных минералов "магниевым чанъэитом", а другой - "церистым чанъэитом".

"Чанъэ-5" был запущен к Луне 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан. Через 23 дня аппарат вернулся на Землю, доставив около двух килограммов реголита (остаточного грунта, являющийся продуктом космического выветривания породы). Исследователи тщательно изучили образцы и получили ценные данные, которые, в частности, будут использованы в проекте строительства научно-исследовательской базы на Луне.