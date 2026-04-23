https://news.day.az/world/1829981.html

Полиция в Нидерландах жестко разогнала митинг - ВИДЕО

Полиция сегодня весьма жёстко разогнала антимигрантский митинг в Нидерландах. Как передает Day.Az, участники демонстрации выступали против возведения нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт. В столкновениях не обошлось без пострадавших, при этом митингующие забрасывали силовиков яйцами и бутылками.