В Ереване сожгли флаг Турции - Пашинян осудил националистов

Армянские радикалы собрались на площади Свободы в центре Еревана и сожгли флаги Турции.

Как передает Day.Az, националисты проводят факельное шествие по случаю т.н. "геноцида армян".

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. Организатором акции являются националисты Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Тем временем пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян заявила, что Никол Пашинян осудил сожжение флага Турции, назвав действия радикалов провокацией и подстрекательством.

"Это безответственно и недопустимо. Сожжение флага международно признанного государства, особенно соседней страны, не может получить иной оценки со стороны главы государства. Это явно провокационное поведение, направленное на нагнетание напряжённости", - сказала Багдарасян.