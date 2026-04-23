Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление достигнет 756 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80% ночью и 60-65% днем.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические осадки. Местами они могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы, град, в высокогорье - снег, а также туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18° тепла.

