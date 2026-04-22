Явление Милонова

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Давно замечено, что деятели, рвущие на себе тельняшки за армянских националистов, как правило, сплошь отморозки. Как тот же Виталий Милонов, депутат Госдумы, заслуженный армянофил и тюркофоб. Давно его что-то не было видно на горизонте. Со стороны даже могло показаться, что он поумнел. Но нет, Виталик накануне нарисовался в армянском эфире с комментарием по поводу сносимых в Ханкенди новоделов. К кому же еще обращаться армянским СМИ, как не к прохиндеям вроде него.

Милонов, прославившийся ношением майки с надписью "Православие или смерть", встал на защиту армянских церквей, понастроенных в годы оккупации на территориях Азербайджана. Согласно всем возможным международным нормам и национальному законодательству, эти постройки незаконны. Сносить их или не сносить это выбор самого хозяина территорий. Так что никакая международная инстанция в этот вопрос вмешаться и указывать Баку, что делать, не имеет права. Но Виталик считает иначе. Он считает, что все, кто имеет в мире какую-то силу, должны немедленно вмешаться, сказать свое слово и так далее. Он также утверждает, что Азербайджан нарушил какие-то там обязательства. Какие такие обязательства брал на себя Азербайджан? Он никогда не брал обязательств бережно хранить все незаконные объекты, сооруженные в годы оккупации. В Ханкенди исторически не было армянских церквей, с какой стати они должны оставаться там сегодня, когда в регион вернулись его истинные хозяева? Порезвились сепаратисты тридцать лет, строили что вздумается, - достаточно. Никто не имеет права вмешиваться в эти процессы.

Нельзя сносить дома божьи? Конечно, нельзя. Только в данном случае речь идет не о духовности, а о политической символике. Армянство ставит повсюду церкви не в интересах божьего промысла, а как символы экспансии и реализации преступных целей. Никакой благости нет даже в лицах армянского духовенства. Ну посмотрите на бывшего главу "арцахской епархии" Паргева Зрбазана. Ну какая там благость. Армянская церковь изначально занимается вовсе не просветлением своей паствы, а пестованием человеконенавистнической террористической идеологии. И на оккупированных землях церкви строили именно как символы того, что эта земля теперь "армянская". Это маркеры политики армянского национализма.

Так что Азербайджан не нарушает никаких законов божьих. Незаконные постройки сносятся и в других регионах страны. Чем армянские новоделы лучше?

Что касается самого Милонова, то его комментарии всегда "про море" - стандартная проармянская чепуха, приправленная великоросским шовинизмом в самых низших его проявлениях, высокомерием и пещерной ненавистью к Турции и Азербайджану. Эти мотивы ясно прозвучали и в его последнем комментарии.

Но и истерящим сепаратистам и реваншистам не стоит обольщаться, дергая лепестки из политической ромашки на предмет "любит, не любит". Не любит. Никого Милонов не любит, в том числе армян. Он любит только армянские деньги.

Несколько лет назад российские журналисты обратились к Милонову с вопросом, откуда у имеющего не особо высокие доходы депутата дорогая недвижимость. Ответить по существу он, конечно, не сумел. Ну а как бы он рассказал, сколько получает от армянства за лоббирование армянских интересов, начавшееся задолго до Второй Карабахской войны. А это, если верить российским СМИ, как минимум полмиллиона долларов. Сообщалось, что за четыре года депутатства в Законодательном собрании Санкт-Петербурга этот тип приобрел участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории трехэтажную виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. И поселок, где куплен участок, элитный, земля там стоит 500 тысяч рублей за сотку. Как указывали СМИ, армяне, чтобы задобрить Милонова, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. Кроме того, он купил себе BMW, Ford Explorer. Журналисты подсчитали, что при зарплате (на тот момент) петербургского депутата в 1150 долларов в месяц, он мог заработать за четыре года только 55 тысяч долларов.

В начале 2020 года вокруг этого вопроса разразился скандал, когда соответствующие структуры РФ выявили несоответствие имеющихся квадратных метров с реальными доходами депутата.

После Второй Карабахской войны армянство сократило гонорары, а потом и вовсе прекратило выплаты, потому что в них больше не было смысла. В принципе, с самого начала это были пустые траты, потому что ничего "армянскому делу" не принесли. Хотя нет, надо уточнить - они не принесли ничего армянству, Виталик Милонов же поправил за этот счет свои дела, обзавелся дорогой недвижимостью.

Теперь армянские СМИ обращаются к Виталику по инерции, по привычке. Не так уж много есть деятелей, кто готов болтать лишнее. Кстати, даже Милонов во вчерашнем комментарии старался не особо мести языком, видимо, учитывая восстановление отношений между Баку и Москвой. Армянские гонорары, конечно, сладки, но своя рубашка все равно ближе к телу.