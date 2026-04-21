Автор: Лейла Таривердиева

Через несколько дней армянство готовится отметить свою, скажем так, судьбоносную дату. Судьбоносной она является по той причине, что миф о "геноциде 1915 года" стал фундаментом для продвижения армянского вопроса и армянских интересов в мире. Армянство получило возможность манипулировать традиционной для запада тюркофобией, добиваясь благ и преференций. Все те позиции, что мировое армянство имеет сегодня, получены не благодаря великим делам и особым талантам, они построены на крокодильих слезах, в которых оно утопило Европу и Штаты за последние 60 лет, то есть с тех пор, как в международное обращение была заброшена созданная в СССР сказка о "геноциде". Тюркофобия и деньги диаспоры - это, образно выражаясь, отличный суперклей, которым можно склеить что угодно.

Во вторник практически все армянские СМИ вышли с истеричной новостью о том, что к 111-й годовщине так называемого "геноцида" в Ханкенди снесен очередной новодел, возведенный в годы оккупации. Армянские националисты полагают, что 24 апреля это "праздник" не только для них, но и для нас, и мы тут только и думаем, чем бы их поздравить.

С заявлением по этому поводу выступило несуществующее "а̶р̶ц̶а̶х̶с̶к̶о̶е̶ агентство туризма". В заявлении столько истерики, будто речь реально идет о каком-то древнем памятнике. Сепаратисты рвут на себе волосы, утверждая, что Азербайджан, мол, "уничтожает" идентичность, прошлое, память и все такое прочее. Плохи же дела армянства, если его идентичность можно уничтожить, снеся какую-то незаконную постройку. И как же коротка его память, если ее измеряют какими-то 20-ю годами. Именно столько лет сооружению, по которому устроен плач. Слезы, сопли, крики о помощи, жалостливые призывы к мировому сообществу "спасти", "осудить" и так далее. Все как обычно, наши соседи не изменяют себе, стараясь привлечь побольше внимания.

Но как раз международное внимание это то, чего должны стараться избегать наши соседи. На это есть ряд очень веских объективных причин.

Во-первых, Азербайджан действует на своей суверенной, международной признанной территории. "Оккупация" Карабаха существует только в фантазиях армянства, весь же остальной мир признает Карабахский регион территорией Азербайджана. И не только на словах. В том же Ханкенди проводятся международные мероприятия, туда ездят главы государств и правительств, совершающие визиты в Азербайджан, там проводятся деловые встречи с участием европейских министров и предпринимателей. В противовес сегодняшней ситуации, в период армянской оккупации в Ханкенди ездили только представители лобби, и то только некоторых стран. Почему? Потому что мир признавал эти земли оккупированной территорий. И то, что сегодня все изменилось, это не жест в сторону Баку, не одолжение, а признание того, что Азербайджан имеет суверенное право на освобожденные земли и волен проводить там те работы, которые посчитает нужным, не оглядываясь при этом на истерики соседей и мнение мирового сообщества (не отличающегося объективностью).

Во-вторых, азербайджанская сторона не разрушила до сих пор ни одного реально древнего памятника истории и культуры. Все, что сносится, было построено в годы оккупации. То, что ликвидируется, не является объектами исторического наследия, требующими сохранения на веки вечные. Культурное значение эти объекты имели только для сепаратистов и оккупантов. Но сепаратизму и оккупации положен конец, а настоящим хозяевам этой земли новоделы только загораживают свет.

В-третьих, в Ханкенди никогда не было армянских церквей. Потому что там до советизации и образования так называемой "н̶к̶а̶о̶" не было армян, а большинство они стали составлять не так давно. Армянские церкви начали строиться в регионе только после Первой Карабахской войны. А исторический азербайджанский Ханкенди был полностью разрушен еще в советские годы, когда на его месте появился "с̶т̶е̶п̶а̶н̶а̶к̶е̶р̶т̶".

Даже в самом Ереване многие жители не знают, что находится под их ногами, а ведь там находится настоящий Ереван, исторический и не армянский. Реальная история этого города и Армении в целом закатана в асфальт. В буквальном смысле. То же самое было проделано с Ханкенди. Первоначально армянство хотело заполучить Шушу, но ее им не уступили, и тогда они взялись за формирование "древней" столицы в Ханкенди. Для этого по уже опробованной традиции было уничтожено все, что могло вызывать сомнения.

До превращения города в "с̶т̶е̶п̶а̶н̶а̶к̶е̶р̶т̶", в старые времена в Ханкенди было 37 кварталов, 15 из них считались основными. В каждом из 15 кварталов были свои мечети. В ханском селе и вокруг него располагалось 17 мавзолеев, ни один из них не пережил армянское нашествие. За сто лет, включая и оккупацию начала 90-х, в Ханкенди было уничтожено 80 объектов культурно-исторического наследия азербайджанского народа.

Согласно списку, составленному Госкомитетом по работе с религиозными структурами, на оккупированных Арменией территориях Азербайджана находилось более 400 историко-религиозных памятников. Из них 67 - мечети, 192 - святилища, мавзолеи и др. В Шушинском районе были полностью разрушены 13, в Агдамском - 5, в Физулинском - 16, в Зангиланском - 12, в Джебраильском - 5, в Губадлинском - 8, в Лачинском - 8 мечетей. В относительно сохранившейся агдамской мечети Джума, минареты которой использовались в военных целях, содержался домашний скот.

Вандализму также подверглись религиозные памятники, расположенные на исторических азербайджанских землях в Армении. Их десятки. Вот некоторые из них - Мечеть Шах Аббас, мечеть Дамирбулаг, мечеть Гаджи Новруз Али, мечеть Сардар, святилища Бугакяр и Агадеде, а также другие святые места были полностью разрушены. По данным на 1915 год, в Иреванской губернии действовали 382 мечети. В том числе в Зангезурском уезде - 38, в Эчмиадзинском - 25, в Сурмалинском - 20, в Шарур-Даралаязском - 47 и так далее. Нашим соседям стоит вспоминать эти цифры, когда захочется в очередной раз почесать свою "толерантность", хвастаясь единственно сохранившейся и переиначенной Голубой мечетью.

В годы армянской оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре были разрушены здесь были не только мечети, но и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду - караван-сараи, бани, мавзолеи, старинные кладбища. Кстати, незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся под армянской оккупацией. Особенно досталось албанским храмам, которые были изуродованы до неузнаваемости. Не пощадили оккупанты и православные храмы. Все эти факты доказаны и задокументированы.

В декабре 2021 года Международный суд ООН (по делу "Армения против Азербайджана") порадовал истца, обязав Азербайджан "принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения, направленных против армянского культурного наследия, включая церкви и другие места поклонения". Это решение не выглядит серьезным на фоне всего того, что сотворено самой армянской стороной. Наши соседи вообще очень любят цитировать международное законодательство, без стеснения напоминая пункты, которые сами грубо нарушали десятилетия. Представители армянства копаются в статьях различных конвенций, не понимая, что ищут и находят доказательства собственных преступлений.

Например, статья 15 Второго протокола к Гаагской конвенции 1999 года о преднамеренном повреждении и разрушении культурных ценностей, не используемых в военных целях. Или же статья 53 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которая гласит: "Всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц или государства, общин, либо общественных или кооперативных организаций, которое не является абсолютно необходимым для военных операций, воспрещается". Женевские конвенции запрещают не только разрушать памятники на оккупированных территориях, но также строить на них и незаконно заселять.

И все это относится не к нам, а к Армении и армянству. Потому что Карабах был и остается международной признанной территорией Азербайджана, и статьи, касающиеся оккупации, к ситуации после сентября 2023 года не относятся. Это не была "оккупация", это было восстановление суверенитета Азербайджана над всеми своими территориями. И, как мы уже отметили, этот факт уже признан миром и подтвержден.

Азербайджан реализует свои суверенные права на собственных землях. Он хозяин и не брал никаких обязательств ни по каким конвенциям сдувать пылинки с сепаратистского новодела. Уже неоднократно было сказано, что все незаконные постройки времен армянской оккупации будут сноситься. На то у Баку есть не только юридическое, но и моральное право. Пара незаконных построек в Карабахе против тысяч древних свидетельств азербайджанской истории и культуры, уничтоженных армянами в Армении и на оккупированных землях, - это капля в море.