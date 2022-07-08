Вандализм, не имевший себе равных – Как уничтожалась Иреванская крепость

Автор: Лейла Таривердиева

В октябре 2008 года в центре Еревана была торжественно открыта площадь России. На церемонии присутствовали президенты Саргсян и Медведев. В произносимых речах произносились дежурные фразы, традиционные для официальных мероприятий. Однако в выступлении Сержа Саргсяна был один очень любопытный момент, о котором стоит напомнить. Он очень актуален сегодня, когда Азербайджан развернул активную деятельность в направлении возвращения из небытия истинной истории исторического Иревана.

Так вот, растекаясь в уверениях вечной дружбы и любви к России, Серж проговорился. Он назвал символичным, что "здесь совсем рядом когда-то находилась Эреванская крепость, что отображает всю широту армяно-российских отношений". "Это крепость, на которой русское знамя впервые взвилось 1 октября 1827 года, там, где стоял русский гарнизон генерала Паскевича, там, где впервые была поставлена бессмертная комедия Грибоедова "Горе от ума" в присутствии автора. Сегодня эта площадь становится еще одним символом верности традициям тысячелетнего братства и духовного родства наших народов", - заявил Саргсян.

Военный преступник и мошенник не уточнил некоторых деталей. Поможем ему и укажем, что "Горе от ума" была поставлена ссыльными декабристами и показана во Дворце Сардара. Это была великолепная постройка, от которой сегодня не осталось и следа. Она осталась только на фотографиях.

Таким образом, Саргсян дал понять российскому президенту, что в Армении страшно благодарны России за захват Иреванского ханства и заселение сюда армян, что площадь, названная именем России, открыта на месте ханского дворца как символ этой благодарности, чтобы напоминать армянам, кому они обязаны своим появлением на Кавказе и государственностью... Очень "тонко", ничего не скажешь.

На месте Иреванской крепости со всеми ее постройками, включая Дворец Сардара, 2 мечети, 800 домов, сады, бани, уникальный водопровод и так далее, ныне располагается центральная часть армянской столицы. Частично крепость была разрушена землетрясением 1864 года, но архитектура сохранялась и могла быть восстановлена в советский период, если бы не преступный по своей сути генеральный план Еревана, призванный полностью стереть следы тюркской, мусульманской истории этого азербайджанского города. В результате "древнейший город мира Ереван" остался без истории.

Хотя нет, эта история, оказывается, сохранилась. Она была в буквальном смысле закатана в асфальт и продолжает существовать под центральными площадями и комплексом административных зданий. В 2003 году во время работ по реконструкции площади Республики рабочие наткнулись на древние каменные стены. Как писали армянские СМИ, после того, как верхний слой асфальта был удален, перед взором строителей предстали остатки каменных стен, плитки из черного и красного туфа, черепица, куски глиняных кувшинов, глиняные водопроводные трубы. Подземный город простирается прямо под центральными улицами, площадью Республики и тянется вплоть до района Тепебаши (ныне Конд). Было установлено, что это не сами строения, а нижние этажи и подвальные части строений 17-го века, которые якобы были разрушены во время какого-то из землетрясений.

Под землей было найдено много интересного, и первоначально в научных кругах и в СМИ заиграли победные трубы. "Если город откроют, то весь мир будет потрясен этой находкой", - говорили в Ереване. Однако удивлять мир армяне поему-то передумали. Очень скоро подземный город был засыпан и вновь заасфальтирован. Поясняя это, чиновники, с одной стороны, заявляли об отсутствии у находки культурной ценности, а с другой, говорили, что памятник засыпан, чтобы оставить его будущим поколениям. Чисто армянская логика.

В следующий раз реальный Ереван дал о себе знать в 2019 году, когда на площади вновь проводились дорожные работы. У власти уже находился популист Никол Пашинян, который немедленно ухватился за идею организовать под центром города чуть ли не музей, застеклить руины и тому подобное. Интересно, что эта его идея вместо радости вызвала беспокойство в научных кругах. Подключился и популяризатор "армянского Еревана", российский архитектор Андрей Иванов, который в комментарии армянским СМИ предупредил, что армянские власти в случае открытия находок на обозрение должны быть готовыми "убедительно ответить на идеологические вызовы, связанные с раскрытием исторических пластов мультикультурной Эривани". Хотя Иванов не раз пытался опровергать азербайджанских специалистов, сам он старался не заходить далеко в историю Еревана, чтобы не сталкиваться с теми самыми идеологическими вызовами. Он предпочитал говорить о старом Ереване в контексте архитектуры конца 19-го - начала 20-го века. То есть того периода, когда в архитектуре города, наконец, появляется что-то армянское.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"После того, как несколько лет назад Азербайджан поднял вопрос об уничтожение Иреванской крепости, представив богатую коллекцию документов, архивных материалов, картин и фотографий, в Армении это восприняли как вызов и взялись за мертворожденный проект "Старый Ереван". Этот проект заведомо был проектом архитектурно-исторических фальсификаций, потому что никакого старого армянского Еревана никогда не было и быть не могло..

До образования Иреванского ханства на территории нынешней Армении располагался Чухурсаад - одно из четырех бейлярбекств азербайджанской династии Сефевидов. В 1504-ом году Сефевидский Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу-хану построить на этой территории крепость. Крепость была возведена за 7 лет на скалистом берегу в юго-восточной части реки Занги (ныне переименована армянами в Раздан - ред.) Крепость назвали в честь Ревангулу-хана Реван, а позже Иреван - поскольку в тюркских языках перед твердой согласной буквой "р" часто произносится гласная "и". Иреван прославился как город минаретов.

Я бы посоветовал армянам, пытающимся выдумывать что-то, обратить внимание на данный "План крепости Эривани", составленной Потто 25 сентября - 1 октября 1827 года, в период осады города со стороны русских войск во главе с генералом Паскевичем. Армянам не стоит искать что-то другое - старый Ереван весь на этой карте.

Тут можно увидеть конфигурацию самой крепости, какие постройки находились внутри, а какие вне ее стен. Следует обратить внимание на один немаловажный факт. Толерантность и в те времена была присуща нашему народу - внутри крепости рядом с мечетью армянам было позволено поставить свою церковь. Еще важный момент - согласно плану, персидские и армянские караван-сараи находились вне крепости. Это говорит о том, что армяне и персы были в Иреване гостями и торговцами, соответственно, становившимися на постой в караван-сараях за чертой крепости.

Если бы этот план составлялся сто лет спустя, он выглядел бы, конечно, совсем по-другому. После образования советской Армении там начался снос всего, что относилось к азербайджанскому, мусульманскому наследию. В 1936 году сам город был переименован в Ереван.

Иреванская крепость была административно-политическим центром Иреванского ханства и символом его мощи в течение 300 лет, пока в 19-м веке не началась продвижение царской России на Южный Кавказ. Взяв крепость, русские не стали ее разрушать. Несколько десятилетий она оставалась в первозданном виде, пока за дело не взялись армяне. Стены крепости были разобраны и разрушены. В 20-х годах прошло века был снесен Дворец Сардара, разрушены мечети, прочие постройки. Уничтожение азербайджанского Иревана было успешно завершено в 60-е годы".

Сегодня Азербайджан всерьез взялся за работу по донесению до мира правды о реальной истории нашего региона. Делает он это не с целью изменения границ или обоснования претензий на свои исторические земли, ныне занимаемые Республикой Армения. Хотя для этого, заметим, есть все основания. Азербайджан уважает международное право и территориальную целостность соседей. Но это не значит, что он должен молчать, когда ему есть, что сказать. До 44-дневной войны нас не стали бы слушать, кроме того, культурный геноцид творился армянами уже на территории собственно Азербайджана и он пытался спасти хоть что-то. К сожалению, спасти наследие на оккупированных территориях не удалось, потому что мир, соответствующие международные организации были глухи и слепы.

Иреванскую крепость уже не вернешь. Но она остается жить в многочисленных архивных документах и на фотографиях. Главная задача теперь - добиться от мира признания исторической правды и осуждения вандалов.