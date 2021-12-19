Новые доказательства исторической принадлежности Еревана Азербайджану

Автор: Лейла Таривердиева

Еще в 2003 году во время ремонтных работ на центральной площади Еревана рабочие наткнулись на остатки средневековых построек. Археологи ринулись копать, но работы были быстро свернуты. Продлились раскопки всего 12 дней, а потом власти поспешно приказали залить место работ бетоном и закатать в асфальт. Археологи только успели заявить, что обнаружены останки города 17-го века, "повторяющего архитектуру древнего армянского государства Урарту".

Между тем политические власти страны прекрасно осознавали, что именно обнаружилось под Площаью Республики, и понимали, что никто этого увидеть не должен. В описаниях, которые до сих пор можно встретить на различных армянских сайтах для туристов, нет-нет, да проглядывается правда. Сообщается, что "выявленные на свет остатки сооружений теперь законсервированы под толстым слоем песка". Почему они законсервированы, если представляют чрезвычайную важность для армянской истории и "отражают один из важных периодов армянского строительного искусства 18-19-го веков"? Армянским историкам приходится изворачиваться и заниматься фальсификациями для удревнения армянской истории и оправдания агрессорских планов. А тут такие доказательства сами идут в руки. Так почему не были по традиции приглашены толпы ангажированных европейских специалистов, почему не был поднят шум?

Вопрос, конечно, интересный. Ответа на него не получили даже разочарованные армянские археологи. Куда уж нам.

Ереван, пожалуй, единственная в мире столица, почти полностью расположенная на уникальном археологическом памятнике, грубо и жестоко закатанном в бетон. В цивилизованных странах археологические находки не рассматривают на компромат, их рассматривают как часть общечеловеческой истории. Под сегодняшним Ереваном расположен целый город, который не хочет умирать, несмотря на все усилия пришлых новых хозяев.

В начале 2020 года при очередных ремонтных работах на площади средневековый азербайджанский Иреван снова упрямо "выбрался" на свет. Ну не желает он кануть в Лету. Каждый раз, натыкаясь на него, армяне наверняка жалеют, что не стерли его с лица земли окончательно, а всего лишь построили на нем свою столицу, чтобы топтать ногами азербайджанское наследие и получать от этого наслаждение. Конечно, большинство ереванцев понятия не имеют, что находится у них под ногами. Идеологи и не хотят, чтобы они об этом знали.

Кстати, разрушая азербайджанские города и села в период оккупации, армянская сторона, по-видимому, решила не совершать той ошибки, а просто уничтожить полностью все, что напоминало бы об истинных хозяевах.

Так вот, в 2020 году у власти уже был Никол Пашинян, человек, не искушенный в исторических фальсификациях и плохо знакомый с нждеизмом. Поэтому он, узнав о находке, сразу же сделал запись в Facebook, сообщив, что вскоре начнутся "работы по открытию исторического слоя, расположенного под Площадью Республики, и его превращению в музей. В результате Площадь Республики станет большей достопримечательностью". Однако обрадовался, пожалуй, только сам Никол. Его намерение раскопать исторический Иреван вызвало большой переполох и испуг в научных и экспертных кругах Армении. Российский эксперт, профессор Международной академии архитектуры Андрей Иванов, к которому армянские СМИ обратились за комментарием, тоже очень старался не называть вещи своими именами, но очень красноречиво и недвусмысленно предупредил армянские власти быть готовыми "убедительно ответить на идеологические вызовы, связанные с раскрытием исторических пластов мультикультурной Эривани".

Начались ли реально раскопки, или власти передумали вытаскивать наружу истинную историю своей столицы, неизвестно. Об этом почти сразу перестали писать. Будто ничего и не было.

И вот, пару дней назад на телеканале "Мир" был показан репортаж из Еревана. Там, в парке на улице Закияна, в 300 метрах от Площади Республики строители наткнулись на старинные стены. Зрители программы узнали, что находка относится к 17-му веку, что это были дома купцов и ремесленников, что найден также средневековый водопровод, проложенный из места, называемого "сорок родников". И так далее. Как видим, армянские археологи снова сходу, на глаз определили, что перед ними город 17-го века. Что очень разумно, потому что Еревану всего то 500 лет, и армянские археологи знают об этом даже лучше нас. Обнаруженный водопровод тоже относится ко временам иреванских ханов. Действительно, в 16-17 веках в Иреван с плоскогорья Гырхбулаг ("сорок родников") была проведена питьевая вода, а благодаря оросительным каналам город превратился в край садов. Произошедшее в июне 1679 года землетрясение почти полностью разрушило Иреван, но с помощью Нахчыванского, Гянджинского, Карабахского, Тебризского и Макинского беглярбекств город был в скором времени отстроен заново. Так что найденные в 2003 году и объявленные армянскими археологами разрушенными землетрясением 17-го века сооружения на самом деле были разрушены в 20-м веке руками варваров, заселивших древние азербайджанские земли.

Что ж, ждем новостей. Признаться, не удивимся, услышав об обнаружении на месте раскопок хачкаров и прочих стигм армянской принадлежности.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"Уже который раз за 30 лет армянской независимости в центре Еревана во время различных дорожно-строительных, ремонтных и прочих работ натыкаются на средневековые исторические памятники, относящиеся ко временам Иреванского азербайджанского ханства, еще более раннего Чухурсаатского беглярбекства и других государственных образований, создававшихся предками азербайджанского народа на территории нынешней Армении.

Как правило, такого рода находки делаются в центре Еревана, где находилась Иреванская крепость, а ныне расположен комплекс правительственных зданий и главная площадь армянской столицы. Этот комплекс был построен на месте снесенной крепости. Она была снесена с целью уничтожения исторического и культурного наследия народа, на землях которого расположились армяне. Это, скажем так, фирменный армянский прием, даже бренд. К сожалению, мы уже к подобному привыкли.

Судя по репортажу телеканала "Мир", обнаружены остатки общественного здания, жилого помещения, мощеного дворика. Было обнаружено множество артефактов, которые армянский археолог в эфире, конечно же, в подробностях не продемонстрировала. Потому что именно эти артефакты могут помочь определить, о чем идет речь. Но даже те крохи, которые попали в репортаж, в том числе трубка с арабской надписью, показали, что находки - это вещи, которые традиционно относятся к восточной мусульманской культуре, типичной для азербайджанского уклада. Мы видим традиционную архитектуру, тип кирпича, который хорошо знаком азербайджанским археологам, так как встречается по всему Азербайджану. Далее, армяне в репортаже восторженно говорят о средневековом водопроводе, коммуникациях, но при этом умалчивают о том, кто все это построил. Создается ощущение, что они откопали часть древнеармянского города и восхищаются этим.

Ранее в той же центральной части Еревана обнаруживались еще более монументальные средневековые постройки, но они сразу уничтожались, засыпались асфальтом, заливались бетоном, чтобы не дай бог никто не смог в будущем увидеть, кто был настоящими хозяевами этого города.

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Не скрою, удивляет, что в этот раз находки не закатали в асфальт и даже дали репортаж на все СНГ. Могу осторожно предположить, что это, может быть, какой-то жест доброй воли в нашу сторону. Попытка найти примирение в вопросе тотально уничтоженного в Армении азербайджанского тюркского наследия. Потому что даже не специалисты прекрасно знают, что практически все исторические памятники, имеющиеся на территории Армении, созданы нашими предками. И во время строительства Иревана и до того эти территории находились под прямым управлением и влиянием правителей азербайджанских династий. Может быть, со стороны Еревана это попытка замириться в вопросе уничтожения азербайджанского наследия. Хотя, возможно, я слишком оптимистичен.

Можно ли предотвратить фальсификации? Для этого необходимо собрать все задокументированные факты, которыми мы располагаем, например, свидетельствующие о том, во что были превращены останки мечети Аббаса Мирзы. На ее месте начали строить новостройку и постепенно кирпич за кирпичом ее уничтожили. Есть целый цикл фотографий, доказывающих этот факт. Есть цикл фотографий, демонстрирующих, какой была Иреванская крепость в конце 19-го, в начале 20-го века. Ее плачевное состояние и процесс разрушения зафиксированы. Если все это собрать, прикрепить записи того, как уничтожался реальный азербайджанский Иреван и создавался на его месте армянский Ереван, добавить локации, этот массив документации можно представить в ЮНЕСКО, ИСЕСКО, в европейские структуры, международные организации, занимающиеся вопросами сохранения исторического, архитектурного и культурного наследия. Можно, используя эту схему, попытаться надавить на власти и научные круги Армении, чтобы хотя бы в этот раз не допустить уничтожения находок и их фальсификаций".

Напоследок напомним один анекдот, гулявший несколько лет назад среди российских специалистов:

Приехавший в Ереван для участия в какой-то конференции российский археолог подходит к стройплощадке, где строится что-то любопытное, и спрашивает рабочего:

- Что строите?

- Армянскую церковь 12-го века, - отвечает тот.

А может, это был вовсе не анекдот?..