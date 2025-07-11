Встреча в Абу-Даби: Азербайджан диктует новую архитектуру мира на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

Встреча в ОАЭ между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стала для многих неожиданностью. Стороны давно не встречались так основательно. Короткие обмены мнениями на ходу, в кулуарах международных мероприятий носили неформальный характер и говорили о том, что Баку и Ереван находятся в поисках общего языка. Но переговоры как таковые, встречи, на которых вырабатываются решения, не проводились уже давно.

В последний раз лидеры двух стран коротко пообщались на полях VI Саммита Европейского политического сообщества, проходившего в мае в Тиране. Инициатором встречи был Никол Пашинян. Армянский премьер подошел к Президенту Азербайджана и предложил попить кофе. "Попить кофе" означало "надо поговорить". В Армении тогда посмеялись над незадачливым премьером, но усмешки стерлись с их лиц, когда через короткое время он начал открытое наступление на реваншистскую оппозицию и церковь. "Вот к чему может привести чашечка кофе", - уныло комментировали некоторые аналитики, удивляясь смелости главы правительства, как они считали, поддержанной Баку, а потом и Анкарой.

10 июня, на фоне проходящих в Абу-Даби переговоров, в Армении громили дашнаков. Излишне говорить, какое место занимает "Дашнакцутюн" с ее кровавыми традициями в формировании мировоззрения армянского общества. Кстати, нынешним летом дашнаки отмечают юбилей - 135 лет создания террористической партии, пролившей за эти годы немало крови, но так и не обеспечившей армянам "от моря до моря". Идеи дашнаков и их черные дела определили путь армянства на последующие почти полтора столетия и ввергли армянский народ в пучину конфликтов и проблем.

Юбилей дашнаки будут справлять за решеткой, потому что власти настроены очень решительно. В четверг были задержаны 7 человек по делу о подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Согласно армянским медиа, Никол Пашинян поручил правоохранительным органам найти правовые основания для блокировки деятельности партии АРФ "Дашнакцутюн" в Армении. Заблокировать "Дашнакцутюн" полностью не в силах Еревана, потому что основные базы террористов находятся в диаспоре. Армянский терроризм всегда финансировался диаспорой и держится на ней. Но если дашнаков удастся нейтрализовать хотя бы в самой Армении, это уже будет немалый вклад в стабильность региона.

Думается, встреча в Абу-Даби состоялась, потому что Никол Пашинян доказал, что с ним можно разговаривать. Он очень старался. За шагами, которые предпринимает правительство Пашиняна, в Баку наблюдают очень внимательно. "Санитарные" процедуры по отмыванию Армении от реваншизма и агрессивного национализма в Азербайджане приветствуются. Путь даже главной целью является сохранение Пашиняном власти, в конечном итоге оздоровление политического поля Армении поможет установлению нормальных отношений в регионе.

Президент Ильхам Алиев никогда не был сторонником переговоров ради переговоров. Встречи со стороной, не способной на самостоятельные шаги, являются пустой тратой времени. Азербайджанский лидер давно и доступно дал понять, что Баку и Ереван будут говорить без посредников, либо не будут говорить на высшем уровне вообще. Посредничество в армяно-азербайджанском конфликте никогда не было нейтральным, беспристрастным и равноудаленным. Оно было монополизировано конкретными странами и всегда склонялось к армянским интересам. И когда после 44-дневной войны все те же страны стали делать попытки вмешаться в процесс, Баку жестко поставил в этих попытках точку. Потребовалось время, чтобы и в Ереване поняли, что группа поддержки тянет Армению на дно.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в Абу-Даби было подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога. Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении. Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Встреча в ОАЭ была беспрецедентной по продолжительности, сторонам даже пришлось сделать перерыв. Сообщается, что она также была беспрецедентной по конструктивности. О последнем позволяют говорить оценки, попавшие в СМИ. Лидеры двух стран не делали никаких заявлений, однако стало известно, что состоялись очень серьезные и субстантивные обсуждения по важным направлениям мирной повестки. Это - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения. Сообщается, что достигнуты общие договоренности по продолжению этих переговоров в формате разных рабочих групп и на более высоких уровнях.

Фактически впервые азербайджанская и армянская стороны встретились такими обширными делегациями. Состав делегаций говорил о широком круге вопросов, предстоящих к обсуждению.

Процесс делимитации неоправданно затянулся. После успехов мая прошлого года наступила длинная пауза и уже более года в этом вопросе не сделано никаких шагов. Возвращение Азербайджану четырех сел и делимитация около 13 километров границ вызвала всплеск реваншистских протестов и появление на политической арене некоего архиепископа, объявившего себя "спасителем" армянского народа. Внутриполитическая ситуация резко обострилась. Теперь, когда "спаситель" пишет дневники в следственном изоляторе, а Пашинян шаг за шагом нейтрализует реваншистское сопротивление, появилась возможность для конструктивного разрешения этой сложной задачи. Армянский премьер должен был доказать, что способен принимать такие решения. Можно сказать, что тест он на первом этапе прошел. После встречи в Абу-Даби стоит ожидать активизации рабочих групп по делимитации.

Нет сомнений, что после встречи в ОАЭ быстрее пойдут дела и в вопросе мирного договора. Этот основополагающий документ должен определить условия мира в регионе на долгие времена, поэтому в Баку к его подписанию подходят очень серьезно. Никакое внешнее давление и шантаж не смогли заставить его отступить от этой позиции. У Азербайджана имеются четкие и аргументированные требования к армянской стороне, и по заявлениям, делающимся Пашиняном и членами его команды в последнее время, можно судить о том, что в Ереване уже гораздо лучше слышат Баку.

Что касается Зангезурского коридора, то этот вопрос тоже встретил серьезное противодействие в Армении, однако тут реваншистам не пришлось прилагать особых усилий, потому что мешать строительству коммуникаций от западных границ Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику помогли некоторые соседи и союзники Армении. "За" была только Россия, потому что Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года она была определена гарантом безопасности этого транспортного коридора и через это могла еще более укрепиться в Армении. Когда же ее позиции в Армении дали трещину, интерес к дороге через Мегри угас. А в последние дни в медиа гуляют новости о планах передать заботу об обеспечении безопасности коридора американской охранной кампании, а официальные лица США многозначительно выражают надежды на скорое подписание мирного договора.

В каком ключе говорили лидеры Азербайджана и Армении в Абу-Даби по теме открытия коммуникаций, не сообщается. Можно строить версии, но, наверное, не стоит. Учитывая способности Президента Азербайджана к убеждению оппонентов, можно не сомневаться, что Ильхаму Алиеву удастся в конечном итоге добиться обеспечения интересов и требований азербайджанской стороны и даже найти в них место для продвигаемого Пашиняном "Перекрестка мира". Дорог много не бывает. При проявлении Ереваном доброй воли, Баку вполне может пойти навстречу.

Превратить противника в партнера это высший пилотаж в политике, приемами которого владеет азербайджанский лидер.