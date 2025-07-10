https://news.day.az/unusual/1766829.html Спасение детей во Вьетнаме с помощью дрона - ВИДЕО Фермер во Вьетнаме спас детей во время наводнения с помощью сельскохозяйственного дрона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спасение детей во Вьетнаме с помощью дрона - ВИДЕО
Фермер во Вьетнаме спас детей во время наводнения с помощью сельскохозяйственного дрона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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