Маск получит бонус в $1 трлн.

Собрание акционеров Tesla одобрило пакет вознаграждения на сумму $1 трлн для сооснователя и генерального директора компании Илона Маска.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом было объявлено на собрании акционеров Tesla.

Совет директоров Tesla в сентябре предложил Маску крупнейший в истории пакет вознаграждений почти на $1 трлн. План предусматривает, что миллиардеру будет принадлежать примерно 25% акций автопроизводителя (сейчас у него около 13%). Чтобы получить этот бонус в полном объеме, Маск за десять лет должен достичь нескольких целей, в том числе расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до $8,5 трлн.

При этом совет поставил условие: если Маск не достигнет целей, он не получит ничего.

Еще до собрания стало известно, что среди крупных акционеров Tesla есть те, кто выступает против выплаты такой большой суммы Илону Маску. Например, это предложение отклонил Норвежский государственный фонд благосостояния, которому принадлежит 1,2% акций Tesla.

Среди других противников этой выплаты были:

Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих (CalPERS). По оценке Bloomberg, пенсионный фонд владеет примерно 5 млн акций Tesla;

Американская федерация учителей - второй по величине в стране профсоюз учителей;

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк, который владеет более чем 35 млн акций Tesla стоимостью около $1,7 млрд.

Совет директоров Tesla ранее отмечал, что это рекордное вознаграждение необходимо, чтобы Маск оставался сосредоточенным и мотивированным. При этом противники бонуса утверждают, что, будучи крупнейшим акционером Tesla, Маск уже имеет достаточную мотивацию, а премирование может размыть акционерный капитал компании и создать риски для управления.

Сам Маск не раз заявлял о том, что хотел бы иметь больше акций Tesla, что гарантировало бы ему сохранение достаточного контроля над компанией. В ходе звонка с аналитиками, посвященному результатам за третий квартал 2025 года, Маск снова упомянул о данном вопросе. Бизнесмен отметил, что подготовка компании к массовому выпуску роботов и расширению сети роботакси в США требует его участия. Он также добавил, что хочет быть уверен, что в какой-то момент не потеряет контроль над Tesla из-за недостаточного количества акций во владении.