Насколько увеличился экспорт несырьевой продукции Азербайджана?

Экспорт несырьевой продукции Азербайджана за последние 6 лет удвоился.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на II азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

По его словам, последовательные социально-экономические реформы в Азербайджане и активная интеграция в мировую экономику создали широкие и благоприятные возможности для деловой активности в стране.

"В результате диверсификации экономики и развития несырьевого сектора как приоритетного направления значительно расширился экспортный потенциал. Экспорт несырьевой продукции за последние 6 лет удвоился. Это также свидетельствует о повышении конкурентоспособности нашей страны. При активном участии иностранных инвесторов реализуются совместные проекты в сфере "зеленой энергетики", сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, цифровизации, туризма и других отраслях. Эти результаты указывают на широкий потенциал для дальнейшего углубления торгово-инвестиционного сотрудничества с международными партнерами, реализации новых совместных проектов и развития долгосрочных экономических партнерств", - сказал С.Баширли.