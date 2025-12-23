https://news.day.az/politics/1804590.html Обнародована дата следующего заседания Милли Меджлиса Объявлена дата следующего пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, передает Day.Az. Как сообщила на сегодняшнем пленарном заседании спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, следующее заседание состоится 26 декабря.
