Обнародована дата следующего заседания Милли Меджлиса

Объявлена ​​дата следующего пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, передает Day.Az.

Как сообщила на сегодняшнем пленарном заседании спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, следующее заседание состоится 26 декабря.