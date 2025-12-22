В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска курса подготовки гизирей

В Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска курса подготовки гизирей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Под аккомпанемент военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

От имени руководства Министерства обороны генерал-майор Этибар Магеррамов поздравил выпускников с окончанием курса и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Подчеркивалось, что знания и навыки, приобретенные в ходе обучения, сыграют особую роль в повышении боевых навыков и профессионализма выпускников. Было рекомендовано проявлять заботу о личном составе, находящемся в подчинении, и обеспечивать сохранность военного имущества.

Выпускники выразили признательность руководству за оказанное внимание и заботу, пообещав и впредь совершенствовать приобретенные знания и навыки, и применять их на местах службы.

Затем отличник курса прикрепил к символическому пню эмблему выпуска.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.