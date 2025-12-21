Украина и США проведут переговоры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут 21 декабря новую встречу с американской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Умеров в своем Telegram-канале.

Умеров и Гнатов проводят третий день рабочего визита в США. "Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будет еще одна встреча с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - сообщил Умеров.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как писал портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами, в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты". Умеров ранее подтвердил, что представители Европы и Украины провели предварительные консультации перед встречей с делегацией США.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Умеров, Гнатов и президент Володимир Зеленский.