Как будут выплачиваться зарплаты в Азербайджане?

В последние дни обсуждения вызвали предлагаемые изменения в Трудовой кодекс Азербайджана, касающиеся порядка выплаты заработной платы.

Согласно предлагаемым поправкам, зарплата сотрудникам должна выплачиваться не реже одного раза в месяц. При этом при взаимном согласии работника и работодателя месячная зарплата может делиться на две части - аванс и остаток - с интервалом не более шестнадцати дней, и выплачиваться дважды в месяц. Стоит отметить, что речь идет о механизме, возможном лишь при согласии сторон.

Как сообщает Day.Az, на эту тему в газете "Kaspi" опубликован следующий материал.

"Выплачивать зарплату дважды в месяц невозможно"

По словам председателя Исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, статья 172.1 Трудового кодекса частично изменяется: "Ранее зарплата, как правило, делилась на две части - аванс и остаток - и выплачивалась дважды в месяц с интервалом не более шестнадцати дней. Для работников, получающих зарплату за год, выплаты производились не реже одного раза в месяц".

С.Мамедов отметил, что в новом проекте снимается обязательность двукратной выплаты, так как на практике это практически невозможно: "Особенно это касается бюджетных организаций. Министерство финансов не даст разрешение на дважды открывать линию для выплат. К тому же это создает сложности в учете. Поэтому в новом проекте говорится: зарплата выплачивается не реже одного раза в месяц. При взаимном согласии ее можно разделить на две части с интервалом не более шестнадцати дней. То есть, утверждение о том, что "после изменений зарплату будут платить дважды в месяц" является неверным".

"Ранее правило было обязательным"

Эксперт по трудовому законодательству Нусрат Халилов пояснил, что действующие сейчас правила были обязательными, а новая версия строится на принципе добровольности: "Правило существовало и раньше. В трудовом договоре можно было оговорить и другой порядок выплат. Закон предписывал двукратную выплату, но если в договоре было указано один раз - зарплата выплачивалась раз в месяц. Поэтому в большинстве случаев зарплату платили один раз".

По мнению Н.Халилова, сейчас уточняется, что зарплата выплачивается не реже одного раза в месяц: "Фактически серьезных изменений нет, все по-прежнему зависит от согласия сторон. Работодатель сам определяет, платить один или два раза".

"Для работника удобнее получать зарплату дважды"

Эксперт отметил, что для сотрудников двукратная выплата удобнее, но работодателю это менее выгодно: "При двух выплатах увеличивается нагрузка на предприятие. Например, если зарплата раз в месяц, расчет и поручение банку происходят один раз, а при двух выплатах - дважды. Предприятие должно самостоятельно решить, сможет ли оно обеспечить двукратную выплату".

По его мнению, нововведения практически не изменят ситуацию: "Так как это увеличивает работу для работодателя, большинство компаний не будут на это идти. Применяться правило может только в отдельных случаях. Ранее предприятия тоже могли это делать, ограничений не было".

"Это считается задержкой выплаты заработной платы"

Н.Халилов добавил, что если зарплата не выплачена в установленный договором срок, работодатель обязан выплатить ее с процентами: "Задержка выплаты заработной платы определяется законом. Пятый абзац статьи 172 Трудового кодекса гласит, что если задержка выплаты заработной платы происходит по вине работодателя, за каждый день задержки должна быть произведена дополнительная выплата в размере одного процента от заработной платы. Если заработная плата выплачивается дважды, а выплачивается один раз, это также считается задержкой, и работнику должна быть выплачена дополнительная сумма".

"Позитивный эффект для мотивации работников"

Эксперт по управлению персоналом Севда Гулиева отметила, что при двукратной выплате зарплаты у сотрудников будет удобнее планировать бюджет: "Получая зарплату дважды в месяц, человек сможет проще оплачивать расходы, что положительно скажется на мотивации".

По ее словам, сейчас эта практика уже действует в некоторых секторах: "В отдельных компаниях зарплата выплачивается дважды в месяц, и этот опыт может быть распространен на все предприятия".