Зарплату можно будет получать дважды в месяц в Азербайджане

Как известно, в соответствии с предлагаемыми изменениями в Трудовой кодекс будут пересмотрены правила, касающиеся сроков выплаты заработной платы. Так, согласно поправкам, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже одного раза в месяц. По взаимному согласию сторон месячная заработная плата может быть разделена на две части (в виде аванса и оставшейся суммы) и выплачиваться два раза в месяц с интервалом не более шестнадцати дней.

Как сообщает Day.Az, комментируя данный вопрос в беседе с İqtisadiyyat.az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов отметил, что до настоящего времени порядок начисления заработной платы, включая налоговую отчётность, осуществлялся один раз в месяц.

По его словам, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс предусматривают проведение этих процедур дважды в месяц.

Депутат подчеркнул, что новое правило имеет большое значение с точки зрения планирования семейного бюджета.

Он также отметил, что данный подход широко применяется в международной практике, и в этом направлении ожидается совершенствование программного обеспечения:

"Поскольку для расчёта и представления налогов необходимо усовершенствовать программное обеспечение. Безусловно, это важно с точки зрения планирования семейных расходов и их социального аспекта. В итоге это может способствовать более эффективному использованию заработной платы и лучшему планированию расходов семейного бюджета".

В. Байрамов напомнил, что данный механизм применяется в международной практике и рекомендуется Международной организацией труда: "С другой стороны, это изменение соответствует международному опыту и важно для работников не только с точки зрения планирования бюджета, но и в целом как адаптация к международным стандартам".

