Прибывшей в агдеринское село Венгли очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир

12 декабря в рамках программы "Великое возвращение" был осуществлен очередной процесс переселения в село Венгли Агдеринского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, на данном этапе в село вернулись 16 семей в составе 76 человек.

Перед началом церемонии вручения ключей память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания.

Вручая ключи жителям села Гасанриз, заместитель исполнительного директора Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев отметил, что село полностью обеспечено современной инфраструктурой. По его словам, для комфортного проживания жителей село обеспечено водой, газом, электричеством, проложена высокоскоростная интернет-сеть, обновлена дорожная инфраструктура.

Семьи получили ключи и с радостью заселились в новые дома.

Ранее мы сообщали, что в село Венгли Агдеринского района возвращается очередная группа вынужденных переселенцев.