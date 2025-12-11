https://news.day.az/society/1801786.html

Цепная авария в Сумгайыте - столкнулись 8 машин

В Сумгайыте столкнулись восемь автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sumqayit 24, инцидент произошел на улице Наримана Нариманова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, движение на участке было ограничено. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.