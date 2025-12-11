Цепная авария в Сумгайыте

В Сумгайыте столкнулись восемь автомобилей.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Наримана Нариманова.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, движение на участке было ограничено.

Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.