Признанный мастер по шотокан каратэ проведет семинар в Азербайджане

В Баку с 12 по 14 декабря пройдет 33-й Общереспубликанский Технический Семинар и Экзамен по шотокан каратэ под руководством признанного мастера, обладателя черного пояса девятого дана Хитоси Касуя, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана.

Основной целью мероприятия является повышение навыков спортсменов и тренеров в шотокан каратэ в соответствии с международными требованиями. Участники семинара получат знания о фундаментальных принципах, технических показателях и процедурах сдачи экзаменов школы шотокан.

Отметим, что проведение 33-го Общереспубликанского Технического Семинара и Экзамена вносит значительный вклад в развитие каратэ в Азербайджане, укрепление международного сотрудничества и поддержку профессиональной подготовки кадров.