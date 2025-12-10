«BakuBus» внес ясность в ситуацию с женщиной-водителем

В обществе, где стереотипы еще не полностью пройдены, внимание снова сосредоточилось на женщинах за рулем автобусов.

В социальных сетях распространилось видео с женщиной-водителем компании "BakuBus", которая слушает громкую музыку, что вызвало недовольство некоторых пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, в "BakuBus" отметили, что "снятые" на видео действия не имеют отношения к работе водителя.

"Сообщаем, что видео было снято пассажиром, а уже после на него была наложена музыка. Для справки: во всех автобусах, эксплуатируемых компанией ООО "BakuBus", радиоприемники и музыкальные системы отключены в соответствии с требованиями безопасности. Кроме того, использование мобильного телефона во время управления автобусом противоречит внутренним правилам дисциплины, и при выявлении такого нарушения применяются соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщины-водители начали работать с 24 ноября, и их деятельность в общественном транспорте вызывает как одобрение, так и интерес. Поэтому пассажиры нередко снимают их на видео.

"Просим пассажиров не отвлекать водителя видеосъемкой во время управления автобуса. Это важно как для безопасности пассажиров, так и для соблюдения требований к управлению транспортным средством", - подчеркнули в компании.