"Карабах" сыграет с "Аяксом" в очередном туре группового этапа ЛЧ

Сегодня в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" примет в Баку нидерландский клуб "Аякс".
Как сообщает Day.Az, матч 6-го тура состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Встречу будет обслуживать бригада арбитров под руководством словенского рефери ФИФА Раде Обреновича.
Отметим, что азербайджанский клуб занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Аякс", потерпевший поражение во всех пяти предыдущих матчах, находится на последней - 36-й позиции.
