В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет UPI.

В городе Ивердон-ле-Бен прошел необычный благотворительный марафон: участники создали огромную фреску из 300 тысяч кирпичиков Lego.

Полотно длиной почти 24 метра и высотой более двух метров изображает знаменитые места региона Северный Во. Проект разработала компания Brickmaster.ch, которая специализируется на масштабных Lego-мероприятиях. Фреска стала частью телемарафона, целью которого был сбор средств для людей с редкими генетическими заболеваниями.

Теперь конструкцию отправили на проверку - сотрудники организации Guinness World Records должен подтвердить рекорд.