В России нетрезвый парень угнал скорую помощь, полиция открыла огонь

В Волгограде сотрудники полиции пресекли угон автомобиля скорой помощи, остановив машину с применением табельного оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Получив сообщение от диспетчера об угоне спецавтомобиля, сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки установили его местонахождение. Однако их требования об остановке водитель проигнорировал. Увеличив скорость и опасно маневрируя, он попытался скрыться. Полицейские произвели несколько выстрелов вверх, а затем - по колесам. Автомобиль был остановлен", - написала Волк в своем телеграм-канале.

За рулем спецтранспорта находился 22-летний житель Красноармейского района, который был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате инцидента нет.

В сентябре этого года в России пьяный 13-летний школьник на "Лексусе" устроил погоню.