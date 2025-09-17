https://news.day.az/world/1781149.html Пьяный 13-летний школьник на "Лексусе" устроил погоню в России - ВИДЕО Пьяный 13-летний школьник на "Лексусе" устроил погоню в Башкирии. Как передает Day.Az, после того как его поймали, алкотестер показал 0,449 промилле. Автомобиль забрали на штрафстоянку, на место вызвали мать гонщика.
