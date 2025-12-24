Нападающий "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру в "Барселоне"

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий Маркус Рашфорд дал понять, что не рассматривает возвращение на "Олд Траффорд" и хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне".

Как передает Day.Az со ссылкой на каталонское издание Sport, английский футболист отметил, что выступление за "сине-гранатовых" является для него приоритетом.

"Конечно, я хотел бы остаться в "Барселоне" - это моя главная цель. Но я работаю на максимуме не ради этого, а ради побед. "Барселона" - огромный и фантастический клуб, созданный для завоевания титулов. Давление здесь есть, но это именно то давление, которое хочет ощущать каждый футболист. Я не смог бы играть в команде без самых высоких амбиций", - заявил нападающий.