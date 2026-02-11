В Шамахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории района. По предварительной информации, легковой автомобиль потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП пассажир автомобиля, 66-летний Габиль Саркаров, был госпитализирован в Шамахинскую центральную районную больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице.