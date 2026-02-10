Визит министра обороны Ирана в Азербайджан важен для региональной стабильности

Визит министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Азиза Насирзаде в Азербайджан имеет важное значение для укрепления региональной стабильности.

Как передает Day.Az, об этом 10 февраля на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран стремится укреплять сотрудничество и доверие со странами региона, особенно с государствами Южного Кавказа, во всех сферах.

Бегаи отметил, что Южный Кавказ имеет большое значение для Ирана, и визит министра обороны рассматривается как продолжение недавнего визита в Баку министра иностранных дел Сейеда Аббаса Арагчи. Иран считает такие визиты и консультации необходимыми для поддержания и повышения доверия между странами региона.

"В ходе визита министра обороны в Азербайджан состоялся обмен мнениями по вопросам совместного интереса в сфере обороны и безопасности", - сказал он.

Отметим, что министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Азиз Насирзаде посетил с визитом Азербайджан 6 февраля.