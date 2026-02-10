Названо число муниципалитетов Азербайджана, присоединившихся к "Соглашению мэров"

В Азербайджане 10 муниципалитетов присоединились к инициативе Европейского союза "Соглашение мэров по климату и энергетике".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела энергоэффективности министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на мероприятии в Баку, посвященном инициативе "Соглашение мэров", организованном совместно министерством и Европейским союзом.

Он подчеркнул, что работа, проводимая в Азербайджане в сфере энергоэффективности, носит многопрофильный характер.

"Сегодня мы особенно хотим подчеркнуть роль органов местного самоуправления. В этом контексте инициатива "Соглашение мэров" является важной платформой для муниципалитетов. Данная инициатива предоставляет реальные механизмы для системного планирования мер по энергоэффективности на местном уровне, расширения использования возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов парниковых газов и повышения устойчивости к изменению климата", - отметил Дж. Микаилов.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.