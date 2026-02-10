В Лянкяране задержан мужчина, похищавший пенсионные карты у пожилых людей

Сотрудники Лянкяранского городского районного отдела полиции задержали ранее судимого 30-летнего Джошгуна Гусейнова, подозреваемого в хищении средств с пенсионных карт пожилых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе расследования было установлено, что Дж. Гусейнов, находясь возле банкоматов, забирал банковские карты пожилых граждан, обращавшихся к нему за помощью, и возвращал им другие карты, на которых не было денежных средств.

Затем он обналичивал деньги с полученных карт.

Таким способом Дж.Гусейнов завладел средствами шести пенсионеров на общую сумму 2 389 манатов. По факту проводится расследование.