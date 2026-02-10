https://news.day.az/society/1815071.html В Лянкяране задержан мужчина, похищавший пенсионные карты у пожилых людей Сотрудники Лянкяранского городского районного отдела полиции задержали ранее судимого 30-летнего Джошгуна Гусейнова, подозреваемого в хищении средств с пенсионных карт пожилых людей. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе расследования было установлено, что Дж.
В Лянкяране задержан мужчина, похищавший пенсионные карты у пожилых людей
Сотрудники Лянкяранского городского районного отдела полиции задержали ранее судимого 30-летнего Джошгуна Гусейнова, подозреваемого в хищении средств с пенсионных карт пожилых людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе расследования было установлено, что Дж. Гусейнов, находясь возле банкоматов, забирал банковские карты пожилых граждан, обращавшихся к нему за помощью, и возвращал им другие карты, на которых не было денежных средств.
Затем он обналичивал деньги с полученных карт.
Таким способом Дж.Гусейнов завладел средствами шести пенсионеров на общую сумму 2 389 манатов. По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре