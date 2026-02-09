Азербайджан формирует человеческий капитал на самом высоком уровне

Азербайджан формирует не только инфраструктуру, но и человеческий капитал на самом высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на мероприятии, посвящённом 6-му выпускному дню Центра кибербезопасности.

Посол подчеркнул, что Центр кибербезопасности Азербайджана - это не просто учебное заведение, но и символ видения, инвестиций в людей и веры в силу знаний и он имеет особое значение:

"Центр кибербезопасности Азербайджана, реализованный как совместный проект Азербайджана и Израиля, отражает общее понимание того, что кибербезопасность уже не просто техническая область, а стратегический столп национальной безопасности, экономической устойчивости и технологического развития. Достижения центра говорят сами за себя".

Дипломат также отметил, что подготовка сотен специалистов и их размещение на ключевых позициях в государственном и частном секторах является значительным успехом:

"Это показывает, что Азербайджан формирует не только инфраструктуру, но и человеческий капитал на самом высоком уровне".