https://news.day.az/world/1814753.html Мелони назвала врагами протестующих против Олимпиады Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала врагами тех, кто во время Олимпиады устроил беспорядки в Милане и остановил движение поездов под Болоньей. Как передает Day.Az, cвое возмущение она выразила в Instagram.
Мелони назвала врагами протестующих против Олимпиады
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала врагами тех, кто во время Олимпиады устроил беспорядки в Милане и остановил движение поездов под Болоньей.
Как передает Day.Az, cвое возмущение она выразила в Instagram.
"Есть те, кто является врагами Италии и итальянцев, устраивающие демонстрации "против Олимпийских игр" и добивающиеся их трансляции ... по всему миру. А другие тем временем перерезают железнодорожные кабели, чтобы помешать отправлению поездов", - написала Мелони.
Оба инцидента, о которых идет речь, произошли в первый полноценный день соревнований - 7 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре