Мелони назвала врагами протестующих против Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала врагами тех, кто во время Олимпиады устроил беспорядки в Милане и остановил движение поездов под Болоньей.

Как передает Day.Az, cвое возмущение она выразила в Instagram.

"Есть те, кто является врагами Италии и итальянцев, устраивающие демонстрации "против Олимпийских игр" и добивающиеся их трансляции ... по всему миру. А другие тем временем перерезают железнодорожные кабели, чтобы помешать отправлению поездов", - написала Мелони.

Оба инцидента, о которых идет речь, произошли в первый полноценный день соревнований - 7 февраля.