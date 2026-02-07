Раскрыто убийство 68-летней женщины, совершённое в прошлом году в Шамкире

23 декабря прошлого года в прокуратуру Шамкирского района поступила информация об обнаружении тела жительницы Шамкирского района Махмудовой Солмаз Дадаш гызы (1957 г.р.) с признаками насилия. В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно сотрудниками прокуратуры и полиции, преступление было раскрыто.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Сообщается, что в ходе проведённых мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что умышленное убийство Солмаз Махмудовой совершил Арзу Махир оглу Гамидли (1996 г.р.).

По данному факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство), предварительное расследование продолжается.

Арзу Гамидли был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и привлечён прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

Раскрытие нераскрытых уголовных дел, в том числе розыск пропавших без вести лиц, постоянно находится в центре внимания, и соответствующие государственные органы на регулярной основе продолжают совместные мероприятия, направленные на их обнаружение, а также на разоблачение и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления.