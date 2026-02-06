https://news.day.az/unusual/1814454.html Ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на Солнце На обратной стороне Солнца произошел очень сильный взрыв. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В лаборатории рассказали, что никакого значения для Земли этот взрыв не имеет, так как активные центры на Солнце живут примерно неделю.
