Ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на Солнце

На обратной стороне Солнца произошел очень сильный взрыв. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лаборатории рассказали, что никакого значения для Земли этот взрыв не имеет, так как активные центры на Солнце живут примерно неделю. Через несколько дней к нашей планете могут выйти только обломки, подчеркнули там.

Ученые также отметили, что у находящейся напротив Земли области 4366 осталось около 24 часов на то, чтобы собрать энергию на последний взрыв.