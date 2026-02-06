Кабмин утвердил правила применения международных стандартов в Азербайджане

Кабинет Министров утвердил "Правила применения международных, региональных, межгосударственных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Данные правила разработаны в соответствии со статьей 18.2 Закона Азербайджанской Республики "О стандартизации" и определяют порядок прямого применения на территории Азербайджанской Республики международных, региональных, межгосударственных стандартов и стандартов иностранных государств.

Прямое применение международных стандартов на территории Азербайджанской Республики осуществляется на основе их принятия в качестве государственного стандарта решением национального органа по стандартизации с учетом интересов национальной экономики страны.