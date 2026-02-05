В Азербайджане выросли поступления по обязательным соцвзносам

В январе 2026 года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 468 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года этот показатель увеличился на 5,6% или на 24,6 млн манатов.

Поступления от внебюджетных организаций по сравнению с январем прошлого года выросли на 8,2% и составили почти 347,5 млн манатов.

Отметим, что в январе 2026 года через Государственную налоговую службу в государственный бюджет поступило более 2 млрд 50,3 млн манатов налогов, что на 50,3 млн манатов превышает прогнозный показатель.