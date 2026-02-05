Ялчин Рафиев подчеркнул готовность Азербайджана к международному посредничеству

Азербайджан готов выступать в качестве посредника и инициатора диалога по целому ряду важных международных вопросов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии "Молодёжная неделя Движения неприсоединения" в Баку.

"Мы уже принимали у себя встречи представителей различных стран и политических групп для обсуждения проблем и поиска возможных решений",- сказал Рафиев.

По его словам, Азербайджан проводит политику добрососедства, вносит вклад в укрепление исламской солидарности, одновременно являясь частью европейской цивилизации и последовательно продвигая политику неприсоединения.

"Все это еще раз подтверждает, что вклад Азербайджана в мировую политику и формирование стабильной международной системы является значимым и востребованным",- отметил он.

Замминистра подчеркнул, что роль Азербайджана как "строителя мостов" традиционно имела географическое измерение, благодаря расположению страны на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга.