Палата представителей США одобрила пакет законопроектов для преодоления шатдауна

Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства до конца 2026 финансового года (30 сентября), таким образом открыв дорогу для преодоления очередного шатдауна - частичной приостановки его функционирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в поддержку пакета проголосовали 217 конгрессменов, против - 214. Теперь он будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.

По 11 из 12 законопроектов финансирование будет предоставлено до 30 сентября. Единственный документ, работа над которым продолжится, касается бюджета министерства внутренней безопасности (МВБ). В то же время пакет предусматривает предоставление временного финансирования этому ведомству до 13 февраля. К этому сроку законодатели должны будут согласовать поправки в бюджет входящей в состав МВБ Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как сотрудники силовых ведомств во время операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) застрелили гражданина США.

В полночь 31 января в стране начался частичный шатдаун в связи с отсутствием финансирования. Осенью прошлого года он продлился 43 дня - с 1 октября по 12 ноября.