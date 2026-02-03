Фонд YAŞAT реализует проект «Хрупкая встреча»

При поддержке Фонда YAŞAT реализуется проект "Хрупкая встреча" для вдов шехидов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Основная цель проекта - объединить вдов шехидов для налаживания общения, укрепления моральной поддержки и повышения социальной солидарности. Проект нацелен на формирование положительной психологической среды, поощрение оптимистичного взгляда в будущее и поддержку женщин для раскрытия их личного потенциала.

В рамках проекта был организован завтрак с участием первоначально 25 женщин.

В ходе мероприятия проводились интерактивные диалоги с психологом и тренинг на тему "Осознание личного потенциала", который провел инструктор Инновационного центра развития ASAN (AİİM). В то же время участникам были вручены различные подарки.

Спонсорами проекта выступили NEQSOL Holding, ЗАО Bakcell и ЗАО Norm, партнером - ресторан Günaydın, поддержку оказали сеть магазинов Arzum Beauty, общественное объединение "Молодые психологи", AİİM, медиа-партнером является ASAN TV/Radio.

