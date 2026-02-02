В Азербайджане объявлены "оранжевое" и "желтое" предупреждения

В связи с ветреной погодой объявлено "оранжевое" и "желтое" предупреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, отмечается, что 3-4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Сиязене, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Кельбаджаре, Гобустане и Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В остальных регионах страны в соответствии с желтым предупреждением также ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az