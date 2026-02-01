В чемпионатах Азербайджана по шахматам выступят 46 участников

В чемпионатах Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин примут участие 46 спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут в период с 6 по 22 февраля. В мужском чемпионате за титул поборются 30 шахматистов, в женском турнире участие примут 16 спортсменок. Турниры будут организованы по олимпийской системе в соответствии с правилами ФИДЕ.

Как и в прошлом году, в национальном чемпионате выступят ведущие шахматисты страны. В мужском турнире за чемпионство будут бороться чемпион мира по рапиду и мира среди шахматистов до 20 лет, трехкратный чемпион Европы в командных соревнованиях Шахрияр Мамедьяров, шестикратный чемпион Азербайджана и трехкратный чемпион Европы в составе команды Рауф Мамедов, победитель чемпионата Европы в составе сборной Эльтадж Сафарли и другие. В женских соревнованиях сыграют действующая чемпионка страны Гюнай Мамедзаде, победительница личного чемпионата Европы Ульвия Фаталиева, чемпионка мира среди шахматисток до 20 лет Гевхар Бейдуллаева и другие ведущие спортсменки.

Общий призовой фонд чемпионата Азербайджана составляет 92 тысячи манатов. Из этой суммы 62 тысячи манатов предназначены для мужского турнира, 30 тысяч манатов - для женского.

Церемония открытия чемпионата состоится 6 февраля.